Вашингтон, , 23:12 — REGNUM Вашингтону необходимо склонить Киев к завершению конфликта через поиск компромисса на переговорах с Москвой. Об этом 30 июля написали эксперты Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон в The National Interest.

Стол переговоров

«США и НАТО должны дать чётко понять Украине: Запад ожидает, что Киев воспользуется первой же возможностью разрешить конфликт при помощи дипломатии, иначе прекратятся поставки оружия и финансовые транши», — говорится в статье.

По словам авторов, на переговорах нужно учитывать интересы России, поскольку эскалация конфликта с каждым днём всё сильнее усложняет будущую работу дипломатов.

При этом отмечается, что на деле Запад продолжает накачивать Украину оружием. На это Москва не раз заявляла, что это только затягивает конфликт.

Также подчёркивается, что Киев саботирует переговорный процесс. Причём на его позицию влияет Запад, представители которого заявляли, что Россию нужно «победить на поле боя». В Москве на это отвечали, что в таких условиях смысла в переговорах нет.

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