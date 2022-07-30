Виго, Испания, , 23:10 — REGNUM Футбольный клуб «Сельта» из Виго выкупил 23-летнего испанского центрального защитника и воспитанника каталонской «Барселоны» Оскара Мингесу. Об этом 30 июля сообщили на официальном сайте «небесных».

Сумма трансфера составила 3 миллиона евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Мингесу в 6 миллионов евро. Соглашение футболиста с «Сельтой» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26.

В прошедшем сезоне Оскар Мингеса принял участие в 27 матчах за «Барселону» во всех турнирах (Ла Лига, Лига Европы УЕФА, Лига Чемпионов УЕФА, Кубок Испании), в которых отметился двумя результативными передачами и получил две желтые карточки.