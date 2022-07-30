Манчестер, Великобритания, 30 июля, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Главный тренер основной команды «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подтвердил, что 37-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду завтра сыграет с «Райо Вальекано» в рамках товарищеской встречи.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

«Криштиану Роналду сыграет с «Райо Вальекано». Да, он будет включен в состав на завтрашний матч. Посмотрим, как долго он сможет играть», — цитирует нидерландского специалиста журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду планировал покинуть «Манчестер Юнайтед», чтобы продолжить карьеру в клубе, выступающем в Лиге чемпионов УЕФА.

В прошедшем сезоне португалец принял участие в 30 турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился 18 забитыми мячами и тремя результативными передачами. По итогам сезоне «красные дьяволы» заняли шестую строчку в турнирной таблице АПЛ.