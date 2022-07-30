Вашингтон, , 22:52 — REGNUM Москва должна всерьёз отнестись к предложению Вашингтона по обмену осуждёнными. Об этом 30 июля заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в интервью CNN.

Джон Кирби Chairman of the Joint Chiefs of Staff

«Мы положили на стол очень серьёзное предложение, над которым они точно должны подумать», — заявил Кирби.

Кроме того, он назвал «несерьёзным» возможное включение в список на обмен второго гражданина России.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Россия якобы запросила у США включить ещё одного российского гражданина, помимо Виктора Бута, в список на обмен. Речь могла идти о гражданине по имени Вадим Красиков.

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