Вашингтон, 30 июля, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Москва должна всерьёз отнестись к предложению Вашингтона по обмену осуждёнными. Об этом 30 июля заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в интервью CNN.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Мы положили на стол очень серьёзное предложение, над которым они точно должны подумать», — заявил Кирби.

Кроме того, он назвал «несерьёзным» возможное включение в список на обмен второго гражданина России.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Россия якобы запросила у США включить ещё одного российского гражданина, помимо Виктора Бута, в список на обмен. Речь могла идти о гражданине по имени Вадим Красиков.