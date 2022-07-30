Москва, , 22:52 — REGNUM Подразделения территориальной обороны ВСУ заняли агротехнический колледж в Измаиле Одесской области. Об этом 30 июля заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации, генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Солдаты ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«В Измаиле Одесской области в агротехническом колледже (просп. Суворова) дислоцируются подразделения территориальной обороны, а на подступах к учебному заведению развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки», — заявил Мизинцев.

По его словам, помимо этого учебного учреждения, ВСУ также заняли машиностроительный колледж в Харькове и педагогическое училище в Артемовске. При этом в помещениях второго объекта удерживают мирных жителей.

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