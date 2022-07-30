Прага, , 22:35 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над представительницей Китая Ван Цян в полуфинале турнира в Праге (Чехия). Встреча продлилась 1 час и завершилась со счётом 6:3, 6:0.

Анастасия Потапова Carine06

Потапова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, две ошибки на подаче и один брейк.

В финале турнира Потапова сыграет с чешской теннисисткой Мари Боузковой.

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