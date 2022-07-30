Москва, , 22:37 — REGNUM Боевики украинских вооружённых формирований разместились на территории колледжа в Харькове. Об этом 30 июля в ходе брифинга заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В Харькове на территории машиностроительного колледжа (ул. Генерала Момота) размещены боевики украинских вооруженных формирований, РСЗО и артиллерия, подходы к учебному заведению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено», — сообщил Мизинцев.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля в Народной милиции ДНР сообщили, что в республике за сутки погибли четверо военнослужащих в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ).