Лейпциг, Германия, 30 июля, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте, «Ред Булл Лейпциг» закрывает сделку по трансферу 24-летнего флангового защитника «Хоффенхайма» из Зинсхайма и сборной Германии Дэвида Раума.

Dierotenbullen.com Игроки «РБ Лейпциг»

По информации источника, переговоры находятся на финальной стадии. Сумма трансфера оценивает в 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Дэвид Раум принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и 11 результативными передачами.

За «Хоффенхайм» Дэвид Раум выступает с 1 июля 2021 года после перехода из «Гройтера» на правах свободного агента. За сборную Германии футболист дебютировал 5 сентября 2021 года, выйдя на замену в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года со сборной Армении.