Кишинёв, 30 июля, 2022, 22:21 — ИА Регнум. В больнице скончался второй гражданин Молдавии, пострадавший в результате обстрела таможенного поста в Брянске. Об этом 30 июля заявил глава пресс-службы молдавского МИД Даниел Водэ в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«МИД подтверждает гибель сегодня утром второго гражданина Молдавии, ранее пострадавшего в результате взрыва в пункте пропуска Троебортное в Брянской области РФ», — сообщил Водэ.

Он добавил, что посольство Молдавии в России поддерживает постоянный контакт с компетентными органами и родственниками жертв, чтобы предложить помощь.