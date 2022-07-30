Москва, , 22:19 — REGNUM Более 12 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) за сутки. Об этом 30 июля заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев на брифинге.

Саперы за работой Mil.ru

«Отряды разминирования ВС РФ и МЧС РФ продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов, — сказал он. — … Обнаружено и обезврежено 171 485 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки — 12 885».

По его словам, российские саперы всего проверили 6 049,2 га территории, 243 здания, четыре моста и 96,6 км дорог.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля в Народной милиции ДНР сообщили, что в республике за сутки в ходе боев с представителями ВСУ погибли четверо военнослужащих.