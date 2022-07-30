Сочи, Краснодарский край, 30 июля, 2022, 22:16 — ИА Регнум. 37-летний эквадорский центральный полузащитник Кристиан Нобоа с оценкой 8.06 по версии авторитетного портала WhoScored был признан лучшим игроком матча третьего тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Сочи» — «Ахмат».

Кирилл Венедиктов Кристиан Нобоа

В матче с грозненской командой эквадорский футболист отметился двумя забитыми мячами, одной успешной обводкой и двумя выигранными верховыми единоборствами. Точность передач Нобоа составила 78%.

В текущем сезоне чемпионата России на счету Кристиана Нобоа два забитых мяча и одна результативная передача в трех турах.

Соглашение Нобоа с «Сочи» рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает эквадорца в 1 миллион евро.