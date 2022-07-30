Москва, 30 июля, 2022, 22:40 — ИА Регнум. В восстановлении объектов Мариуполя помогают Вооружённые силы Российской Федерации. Об этом 30 июля сообщил в ходе брифинга начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

По его словам, важные городские объекты реконструируют и возводят. Среди них первая очередь жилого микрорайона (многоквартирных домов), административно-спасательный центр МЧС.

Также, отметил он, специалисты восстанавливают многофункциональный медцентр на 60 больничных мест, патолого-анатомический корпус с отделением судебно-медицинской экспертизы.

По его словам, работы ведутся и на мемориальном комплексе «Саур-Могила». При этом военные помогают обеспечивать безопасность в городе. Так, в порту устранили минную опасность. В плановом порядке восстанавливают портовую инфраструктуру, сказал он.