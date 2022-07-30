Сочи, Краснодарский край, , 22:12 — REGNUM 30 июля футбольный клуб «Сочи» благодаря двум голам 37-летнего эквадорского хавбека Кристиана Нобоа (20’ пенальти, 49’ Артем Макарчук) одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 2:1. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт».

Кристиан Нобоа Кирилл Венедиктов

Единственный гол «Ахмата» на 61-й минуте встречи забил 26-летний российский атакующий полузащитник Александр Трошечкин. Желтые карточки получили Ибрагим Цаллагов, Дарко Тодорович, Артем Мещанинов, Сергей Терехов, Бернард Бериша, Викториен Ангбан, Кристиан Нобоа и Артем Макарчук.

Составы команд:

«Сочи»: Денис Адамов, Ваня Дркушич, Сергей Терехов, Артем Мещанинов, Викториен Ангбан, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Артем Макарчук, Георгий Мелкадзе (Артур Юсупов, 75’), Владислав Сарвели, Никита Бурмистров.

«Ахмат»: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Мирослав Богосавац, Андрей Семенов (Марат Быстров, 79’), Юрий Журавлев, Бернард Бериша (Мохамед Конате, 59’), Зоран Нижич, Иван Олейников (Лечи Садулаев, 46’), Александр Трошечкин, Артем Тимофеев (Антон Швец, 60’), Владимир Ильин (Гамид Агаларов, 46’).

«Сочи», одержав вторую победу в сезоне и набрав шесть очков, обошел «Динамо», «Спартак», «Ахмат», «Химки» и «Краснодар» и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ.