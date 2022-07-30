Санкт-Петербург, , 22:11 — REGNUM День разгрома от санкт-петербургского «Зенита» — это чёрный день для «Локомотива». Об этом 31 июля заявил главный тренер московского клуба Йозеф Циннбауэр.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

«Это чёрный день для «Локомотива». Команда очень старалась, у нас были большие планы на игру», — сказал Циннбауэр.

По его словам, футболисты «Локомотива» должны были уйти на перерыв с преимуществом, но не воспользовались своими моментами в первом тайме.

По его мнению, «Зенит» заслужил победу, но итоговый счёт не отражает того, что было на поле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зенит» разгромил «Локомотив» со счётом 5:0.

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