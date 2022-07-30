Москва, , 22:09 — REGNUM Россия за прошедшие сутки эвакуировала из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), а также из опасных районов Украины более 26 тыс. человек. Об этом 30 июля сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге.

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуирован 26 531 человек, в том числе 3 585 детей», — сказал он.

Мизинцев добавил, что всего с начала спецоперации в Россию были эвакуированы уже 2 976 342 человека, из которых 487 413 — дети.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что представители ВСУ обстреляли населенный пункт Владимировка.