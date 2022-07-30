Вашингтон, 30 июля, 2022, 22:06 — ИА Регнум. В компании Google опровергли информацию о закрытии игрового стримингового сервиса Stadia. Ранее СМИ сообщила, что сервис может перестать функционировать до конца этого лета.

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«Stadia не закрывается. Будьте уверены, мы продолжаем работать над тем, чтобы добавить больше отличных игр на платформу Stadia Pro. Дайте нам знать, если у вас есть другие вопросы», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что эксклюзивами стримингового сервиса Google Stadia должны стать The Quarry (разработчик — Supermassive Games) и High on Life (разработчик — Squanch Games).

Stadia — это облачный игровой стриминговый сервис, принадлежащий компании Google, который стал доступен пользователям в ноябре 2019 года. Сервис позволяет пользователям попробовать играть в игры без необходимости устанавливать их на устройства.