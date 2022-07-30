Богота, 30 июля 2022, 21:58 — REGNUM Избранный президент Колумбии Густаво Петро заинтересован в продолжении переговоров с леворадикальной повстанческой группировкой «Армия национального освобождения» (АНО). Об этом 30 июля пишет местная газета El Tiempo.
По словам Петро, переговоры должны проходить на Кубе, где они и проводились ранее.
«Правительство Кубы будет тем, кто скажет, хочет ли оно остаться в качестве принимающей стороны, а правительство Норвегии — хочет ли сохранить свою роль гаранта», — сказал Петро.
Он добавил, что эта роль может быть доступна и для других стран.
Напомним, 19 июня в Колумбии состоялся второй тур президентских выборов, победителем которого стал представитель левой коалиции Густаво Петро. Его инаугурация должна пройти 7 августа. Во время предвыборной кампании он обещал провести переговоры с АНО.
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