Богота, , 21:58 — REGNUM Избранный президент Колумбии Густаво Петро заинтересован в продолжении переговоров с леворадикальной повстанческой группировкой «Армия национального освобождения» (АНО). Об этом 30 июля пишет местная газета El Tiempo.

Густаво Петро National Police of Colombia

По словам Петро, переговоры должны проходить на Кубе, где они и проводились ранее.

«Правительство Кубы будет тем, кто скажет, хочет ли оно остаться в качестве принимающей стороны, а правительство Норвегии — хочет ли сохранить свою роль гаранта», — сказал Петро.

Он добавил, что эта роль может быть доступна и для других стран.

Напомним, 19 июня в Колумбии состоялся второй тур президентских выборов, победителем которого стал представитель левой коалиции Густаво Петро. Его инаугурация должна пройти 7 августа. Во время предвыборной кампании он обещал провести переговоры с АНО.

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