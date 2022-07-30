Москва, 30 июля, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) разместили бронетехнику и артиллерию на территории педагогического училища Артемовска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 июля заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге.

U.S.Army ВСУ

«В Артемовске ДНР в педагогическом училище (ул. Благовещенская) военнослужащими ВСУ оборудован опорный пункт, размещена бронетехника и артиллерия», — сказал он.

Мизинцев добавил, что украинские силовики в помещениях учреждения под предлогом якобы обеспечения безопасности насильно удерживают жителей близлежащих домов.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля в Народной милиции ДНР сообщили, что представители ВСУ с начала текущих суток выпустили по территории республики более 300 снарядов и мин.