Иллинойс, США, , 21:57 — REGNUM Житель штата Иллинойса купил лотерейный билет и сорвал джекпот, сумма которого составила 1,33 млрд долларов. Об этом сообщили организаторы лотереи Mega Millions.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Счастливый обладатель билета в Иллинойсе будет праздновать, став победителем в последней лотерее. В одном билете совпали все шесть номеров, необходимых для приза $1,337 миллиарда», — содержится в сообщении.

Организаторы отметили, что размер выигрыша ещё уточнялся. Так необходимо было учесть количество проданных билетов, их число составило 14,4 млн экземпляров. С ожидаемой отметки в 1,28 млрд долларов сумма джекпота возросла на 57 млн долларов.

Отметим, что такая сумма стала второй среди разыгранных джекпотов лотереи. Рекорд достигнут в 2018 году на отметке в 1,5 млрд долларов.