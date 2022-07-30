Кишинёв, 30 июля, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Митинги с требованием отставки президента и правительства Молдавии прошли 30 июля в городах Оргеев и Вулканешты. Трансляцию в прямом эфире вели местные телеканалы.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

Мэр Оргеева Павел Вережану заявил на митинге, что за год у власти большинство из депутатов правящей партии стали миллионерами, а «правительство довело страну до ручки».

Он обвинил президента Молдавии Майю Санду в том, что она действует в интересах США и Евросоюза, а не молдавского народа.

«Мы все свидетели геноцида, люди голодают. Это издевательство над народом. Мы будем протестовать и требовать их отставки!» — заявил председатель Оргеевского района Дину Цуркану.

Митинг с аналогичными требованиями прошёл в городе Вулканешты в Гагаузской автономии, на него собрались несколько сотен человек.

«Долой антинародного президента, некомпетентное правительство и парламент», — говорится в резолюции, которую приняли участники протеста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Санду заявила, что пророссийские силы пытаются свергнуть власть в Молдавии.