В городах Молдавии прошли митинги за отставку президента и правительства
Кишинёв, 30 июля, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Митинги с требованием отставки президента и правительства Молдавии прошли 30 июля в городах Оргеев и Вулканешты. Трансляцию в прямом эфире вели местные телеканалы.
Мэр Оргеева Павел Вережану заявил на митинге, что за год у власти большинство из депутатов правящей партии стали миллионерами, а «правительство довело страну до ручки».
Он обвинил президента Молдавии Майю Санду в том, что она действует в интересах США и Евросоюза, а не молдавского народа.
«Мы все свидетели геноцида, люди голодают. Это издевательство над народом. Мы будем протестовать и требовать их отставки!» — заявил председатель Оргеевского района Дину Цуркану.
Митинг с аналогичными требованиями прошёл в городе Вулканешты в Гагаузской автономии, на него собрались несколько сотен человек.
«Долой антинародного президента, некомпетентное правительство и парламент», — говорится в резолюции, которую приняли участники протеста.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Санду заявила, что пророссийские силы пытаются свергнуть власть в Молдавии.