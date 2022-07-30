Тель-Авив, Израиль, , 21:46 — REGNUM Завтра, 31 июля, парижский клуб «Пари Сен-Жермен» сыграет с «Нантом» в матче за Суперкубок Франции. Игра пройдет в Тель-Авиве (Израиль) на стадионе «Блумфилд», а стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Болельщики ПСЖ TaraO

В текущее летнее трансферное окно «Пари Сен-Жермен» подписал Витинью (из «Порту» за 41,5 миллиона евро), Уго Экитике (из «Реймса» на правах аренды) и Норди Мукиэле (из «Ред Булл Лейпцига» за 12 миллионов евро). Также в клуб вернулись Пабло Сарабия, Серхио Рико и Рафинья Алькантара.

В последний раз «Нант» и «Пари Сен-Жермен» играли между собой 19 февраля 2022 года в матче 25 тура французской Лиги 1 2021/22. Тот матч завершился сенсационной победой «Нанта» со счетом 3:1.