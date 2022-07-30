Нижний Новгород, , 21:42 — REGNUM Завтра, 31 июля, московский ЦСКА в матче третьего тура Мир Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород», а стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

ФК ЦСКА

В последний раз ЦСКА и «Пари Нижний Новгород» играли между собой 4 июля 2022 года в матче Кубка PARI Матч Премьер. Тот матч завершился уверенной победой подопечных Михаила Галактионова со счетом 2:0, а забитыми мячами отметились Константин Кучаев (автогол, 19’) и Дмитрий Югалдин (81’).

На данный момент ЦСКА с двумя победами, одержанными над «Уралом» (2:0) и «Сочи» (3:0), и шестью набранными очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Первую строчку временно занял санкт-петербургский «Зенит», разгромивший сегодня, 30 июля, московский «Локомотив» со счетом 5:0.