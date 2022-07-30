Бергамо, Италия, 30 июля, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Итальянская «Аталанта» из Бергамо задолжала московскому «Локомотиву» 5,8 миллиона евро за трансфер 26-летнего атакующего полузащитника сборной России Алексея Миранчука.

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

«Итальянский клуб остался должен «Локомотиву» еще 5,8 миллиона евро. Кроме того, за просроченные выплаты уже накапали пени», — сообщило издание «Чемпионат».

За «Аталанту» Алексей Миранчук выступает с 4 сентября 2020 года после перехода из «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает россиянина в 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Алексей Миранчук, выступая за «Аталанту», принял участие в 19 матчах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.