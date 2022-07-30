Фукуи, Япония, 30 июля, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Случаи нападения дельфинов на людей участились в Японии. Такое поведение дельфинов зафиксировано на пляже в городе Фукуи, сообщает японский телеканал NHK.

JohnAlvarez Дельфин

На то, что их укусили морские представители млекопитающих, пожаловались 29 июля два человека. В связи с этим власти города увеличили число буев. Для отпугивания дельфинов используют ультразвук. Отдыхающих просят не приближаться к дельфинам.

В тот же день, когда поступили жалобы на укусы, пляж закрыли. В администрации города отметили, что несмотря на предупреждения, отдыхающие всё же пытаются потрогать дельфинов.

Отметим, что дельфины стали чаще приближаться к людям и пляжу с мая 2021 года. С того времени стали поступать заявления о нападениях.