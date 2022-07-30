Париж, 30 июля, 2022, 21:33 — ИА Регнум. В «Пари Сен-Жермен» считают состояние 30-летнего нападающего сборной Бразилии Неймара безупречным. Он похудел, в хорошей физической форме и настроении. Об этом 30 июля сообщило французское издание L’Equipe.

Неймар

Ранее сообщалось, что Неймар принял решение остаться в парижском клубе, так как доволен новой трансферной политикой клуба и деятельностью главного тренера Кристофа Гальтье.

В прошедшем сезоне Неймар принял участие в 22 матчах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился 13 забитыми мячами и шестью результативными передачами. В составе сборной Бразилии на счету нападающего 16 (8+8) очков по системе гол+пас в 10 турах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Текущее соглашение Неймара с ПСЖ рассчитано до 30 июня 2025 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильца в 75 миллионов евро.