Москва, , 21:30 — REGNUM Пресс-атташе московского футбольного клуба «Локомотив» Леонид Шлыков прокомментировал повреждение 23-летнего российского флангового защитника Максима Ненахова, получившего травму в матче третьего тура РПЛ с «Зенитом» (0:5).

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«У Ненахова подозрение на повреждение малой берцовой кости. Сделали КТ и рентегн. В Москве сделаем МРТ. И завтра утром будет дополнительная информация», — цитирует Шлыкова издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Максим Ненахов принял участие в двух матчах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле футболист провел 146 минут.

За «Локомотив» Ненахов выступает с 1 июля 2021 года после перехода из грозненского «Ахмата» за 2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость россиянина, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1,5 миллиона евро.