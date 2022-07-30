Ереван, 30 июля, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Повторное заявление министерства обороны Азербайджана о том, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии, опровергло минобороны Армении. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Минобороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию, заявив, что во второй половине 30 июля подразделения ВС Армении открыли огонь из стрелкового оружия в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной и юго-восточной частях армяно-азербайджанской границы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация на границе относительно стабильная и находится под полным контролем вооружённых сил Армении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в министерстве обороны Азербайджана заявили, что вооружённые силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на государственной границе в Кельбаджарском и Лачинском районах.