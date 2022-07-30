Ньюкасл, Великобритания, 30 июля, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ньюкасл» обратился к «Бернли» на предмет трансфера 25-летнего ивуарийского нападающего Максвелла Корне. Об этом 30 июля сообщило издание Daily Mail.

Leedsunited.com Болельщики «Ньюкасл Юнайтед»

По информации источника, в подписании Корне заинтересован главный тренер «сорок» Эдди Хау, а сумма трансфера может составить 21 миллион евро.

Ранее «Ньюкасл» пытался подписать полузащитника «Лестер Сити» и сборной Англии Джеймса Мэддисона за 41,5 миллиона евро, однако «лисы» ответили отказом.

В прошедшем сезоне Максвелл Корне принял участие в 26 турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «Бернли» Максвелл Корне выступает с 29 августа 2021 года после перехода из французского «Лиона» за 15 миллионов евро. Текущее соглашение ивуарийца с «Бернли» рассчитано до 30 июня 2026 года.