Вашингтон, , 21:18 — REGNUM Планы план спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси посетить Тайвань сравнимы с поведением пьяной женщины в анекдоте. Об этом 30 июля заявил ведущий американской сатирической программы The Daily Show Тревор Ной.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

«Знаете, что делает Пелоси? Она повторяет классическую штуку, когда пьяные белые женщины ввязываются в драку от лица своих мужей», — сказал Ной.

«Это выглядит примерно так. Они кричат: «Знаешь, мы этого не позволим, мой бойфренд разберется с тобой!» А бойфренд такой: «Нет, Нэнси, Нэнси, замолчи, Нэнси, это же Китай! Нэнси, ради всего святого, садись в машину, Нэнси», — пошутил телеведущий.

Он добавил, что никто в США не хочет начала мировой войны, а планы Пелоси могут стать «большой головной болью» для президента Джо Байдена наряду с инфляцией, ростом цен на топливо, конфликтом на Украине и выборами в конгресс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт с Пелоси совершил посадку в аэропорту Гонолулу на Гавайях.

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