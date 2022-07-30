Вашингтон, 30 июля 2022, 21:18 — REGNUM Планы план спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси посетить Тайвань сравнимы с поведением пьяной женщины в анекдоте. Об этом 30 июля заявил ведущий американской сатирической программы The Daily Show Тревор Ной.

Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси
Gage Skidmore

«Знаете, что делает Пелоси? Она повторяет классическую штуку, когда пьяные белые женщины ввязываются в драку от лица своих мужей», — сказал Ной.

«Это выглядит примерно так. Они кричат: «Знаешь, мы этого не позволим, мой бойфренд разберется с тобой!» А бойфренд такой: «Нет, Нэнси, Нэнси, замолчи, Нэнси, это же Китай! Нэнси, ради всего святого, садись в машину, Нэнси», — пошутил телеведущий.

Он добавил, что никто в США не хочет начала мировой войны, а планы Пелоси могут стать «большой головной болью» для президента Джо Байдена наряду с инфляцией, ростом цен на топливо, конфликтом на Украине и выборами в конгресс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт с Пелоси совершил посадку в аэропорту Гонолулу на Гавайях.

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