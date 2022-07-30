Донецк, 30 июля, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Кировский и Киевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 30 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 20:30 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Кировский район): выпущено три ракеты 9М27К3 (оснащенные противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток») из РСЗО БМ-27 «Ураган»; 20:37 — населенный пункт Авдеевка — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики вновь обстреляли Гольмовский.