Кентукки, США, 30 июля, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Число смертей в результате наводнения в штате Кентукки возросло до 25 человек. Такой сводкой поделился губернатор штата Энди Бешир. Его выступление транслировали американские телеканалы.

Скорбь

«По состоянию на 11:00 этого дня (18:00 по московскому времени — прим. ред.) мы можем подтвердить, что в пяти округах штата погибли 25 человек», — заявил губернатор. Он добавил, что это число продолжает расти.

Отметим, что ранее стало известно о 15 случаях смерти в Кентукки. На фоне стихии Энди Бешир попросил президента США Джо Байдена оказать помощь в борьбе с наводнением. Этот запрос был одобрен президентом.

На сегодняшний день режим чрезвычайной ситуации действует в шести округах штата. Для решения проблем уже задействовали силы нацгвардии и полиции. С помощью вертолётов и лодок специалисты спасают пострадавших.