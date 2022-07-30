Лестер, Великобритания, 30 июля, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Авторитетный портал WhoScored признал 30-летнего нападающего сборной Египта Мохаммеда Салаха лучшим игроком матча Суперкубка Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Футболист получил оценку 8,62.

Www.liverpoolfc.com Мохаммед Салах

В матче с «горожанами» Мохаммед Салах отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей, пятью успешными обводками и одним удачными отбором. Точность передач египтянина составила 94%.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Мохаммед Салах принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 23 забитыми мячами и 13 результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету нападающего 10 (8+2) очков по системе гол+пас в тринадцати играх.