Баку, , 21:07 — REGNUM Вооружённые сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на государственной границе в Кельбаджарском и Лачинском районах. Об этом 30 июля заявили в министерстве обороны Азербайджана.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«30 июля начиная с полудня подразделения ВС Армении подвергали интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь был подавлен в результате принятых «адекватных ответных мер».

Утром 30 июля минобороны Азербайджана сообщило об обстреле армянскими силами позиций азербайджанской армии. В Ереване опровергли эти обвинения.

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