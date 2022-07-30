Оренбург, , 21:02 — REGNUM Заместитель главы Оренбурга Дмитрий Цветков может уйти с данной должности. Об этом 30 июля информируют местные СМИ.

Оренбург Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание «Оренбург Медиа» ссылается на источник в мэрии. По данным портала, градоначальник Сергей Салмин вызвал Цветкова к себе и якобы попросил написать заявление об оставлении поста по собственному желанию.

Как сообщало ИА REGNUM, чиновник был назначен на эту должность в мае. Напомним, в конце уходящей недели Центральный райсуд Оренбурга решил судьбу бывшей замглавы города Светланы Золотаревой. По делу о злоупотреблении должностными полномочиями её обязали уплатить 30 тыс. рублей судебного штрафа.