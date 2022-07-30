Лестер, Великобритания, , 21:01 — REGNUM 30 июля в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» футбольный клуб «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии одержал уверенную победу над «Манчестер Сити». Основное время встречи завершилось со счетом 3:1.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Первый мяч на экваторе первой половины забил латераль сборной Англии Трент Александер-Арнольд после передачи Мохаммеда Салаха — 1:0. На 70-й минуте вышедший на замену аргентинский нападающий Хулиан Альварес восстановил равновесие в счете — 1:1. Через 13 минут Мохаммед Салах вновь вывел «мерсисайдцев» вперед ударом с одиннадцатиметровой отметки – 2:1. В компенсированное время новичок «Ливерпуля» и форвард сборной Уругвая Дарвин Нуньес установил окончательный счет – 3:1.

На матче работала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Ассистенты главного судьи — Гарри Леннард и Николас Хортон.

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Адриан, Робертсон, Матип, ван Дейк, Александер-Арнольд (Милнер, 74’), Фабиньо, Хендерсон (Эллиотт, 73’), Алькантара (Кейта, 85’), Фирмино (Нуньес, 59’), Салах (Джонс, 90’), Диас (Карвалью, 90’).

«Ман Сити»: Мораеш, Уокер, Диаш, Аке, Канселу, Эрнандес, де Брёйне (Гюндоган, 73’), Силва, Холанд, Грилиш (Фоден, 58’), Марез (Альварес, 58’).