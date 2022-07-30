Астрахань, , 21:00 — REGNUM Следственный отдел по Советскому району Астрахани возбудил уголовное дело по факту смерти пятилетнего ребёнка в аквапарке. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Астраханской области.

Следственный комитет Sledcom.ru

Уголовное дело возбудили в отношении главы общественной организации, оказывающей услуги по обеспечению безопасности на водных объектах. Его подозревают в совершении преступления по пункту «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, ребёнок отдыхал с родственниками в аквапарке 30 июля 2022 года. Мальчик прыгнул в бассейн, глубина которого превышала рост ребёнка, выплыть самостоятельно он не смог. Обнаружив тонущего мальчика, родственники вытащили его из воды и оказали первую помощь, но спасти ребёнка не удалось.

Следствие установило, что на аквапарке не были обеспечены необходимые меры по организации безопасности на воде. В частности, не было постоянного наблюдения над водным объектом со стороны инструктора.

Орган исполнительной власти устанавливает детали события. Уголовное дело продолжают расследовать.