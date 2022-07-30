Сочи, Краснодарский край, 30 июля, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Сегодня, 30 июля, в Сочи на стадионе «Фишт», футбольный клуб «Сочи» в матче третьего тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 встретится с грозненским «Ахматом». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Денис Адамов, Ваня Дркушич, Сергей Терехов, Артем Мещанинов, Викториен Ангбан, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Артем Макарчук, Георгий Мелкадзе, Владислав Сарвели, Никита Бурмистров.

«Ахмат»: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Мирослав Богосавац, Андрей Семенов, Юрий Журавлев, Бернард Бериша, Зоран Нижич, Иван Олейников, Александр Трошечкин, Артем Тимофеев, Владимир Ильин.

Бригада арбитров: Артем Любимов | Дмитрий Чельцов | Андрей Болотенков | Иван Абросимов | Павел Шадяханов.

24-летний российский нападающий Владислав Сарвели выступает за «Сочи» с 1 июля 2022 года после перехода из самарских «Крыльев Советов» за 1,2 миллиона евро.