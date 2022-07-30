Вашингтон, 30 июля, 2022, 20:55 — ИА Регнум. У украинских властей осталась последняя возможность договориться с Россией и завершить конфликт переговорами. Об этом 30 июля заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Переговоры

«Я думаю, это последний шанс для Киева закончить конфликт путём переговоров», — сказал Макгрегор.

По его словам, Москва, скорее всего, не ожидает подобного развития событий, поскольку Вашингтон и Лондон чётко дали понять, что не заинтересованы в переговорах.

Он отметил, вскоре Запад не сможет помогать Украине, поскольку в Европе уже назревает кризисная ситуация как в экономике, так и в политике.

Макгрегор предположил, что европейская промышленность столкнётся с нехваткой газа и других попавших под санкции российских товаров, что приведёт к кадровым изменениям в правительствах и урегулированию отношений с Москвой.