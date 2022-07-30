Санкт-Петербург, , 20:52 — REGNUM 25-летний бразильский атакующий полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо с оценкой 9.16 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком матча третьего тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с московским «Локомотивом».

Игрок команды Зенит Клаудиньо Дарья Драй © ИА REGNUM

В матче с «железнодорожниками» Клаудиньо отметился одним забитым мячом, одной успешной обводкой и четырьмя удачными обводками. Точность передач бразильца составила 92%. В текущем сезоне на счету футболиста 3 (1+2) очка по системе гол+пас в трех матчах РПЛ.

За «Зенит» Клаудиньо выступает с 13 августа 2021 года после перехода из «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Клаудиньо в 18 миллионов евро.