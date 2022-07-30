Пермь, , 20:49 — REGNUM В Пермском крае возбуждено уголовное дело после столкновения катера и баржи на реке Каме. Об этом вечером 30 июля сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Уголовное дело 63.мвд.рф

Его завели по статье 238 УК РФ, которая предусматривает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ход расследования будет на контроле в центральном аппарате СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, возбудить дело потребовал председатель СКР Александр Бастрыкин. Напомним, ночью 30 июля из-за столкновения катера и баржи, перевозившей лес, пострадали девять человек. Одного из них госпитализировали.

Капитан катера скрылся, но позднее был обнаружен пьяным. Следователи полагают, что авария произошла из-за его действий.

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