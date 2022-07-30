Санкт-Петербург, 30 июля, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» в центральном матче третьего тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 разгромил московский «Локомотив» со счетом 5:0. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».

Логотип «Зенита»

Забитыми мячами в составе «сине-бело-голубых» отметились Вендел (64’), Клаудиньо (76’), Иван Сергеев (80’, 90+3’ Арсен Адамов) и Зелимхан Бакаев (90+1’ пенальти). Единственную красную карточку на 90+1-й минуте получил хавбек «железнодорожников» Дмитрий Баринов.

Составы команд:

«Зенит»: Одоевский, Сантос, Ловрен, Родриган, Сутормин (Круговой, 85’), Барриос, Вендел (Адамов, 85’), Малком, Клаудиньо (Михайлов, 90’), Мостовой (Бакаев, 80’), Кассьерра (Сергеев, 79’).

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов (Марадишвили, 83’), Магкеев, Едвай, Ненахов (Тикнизян, 82’), Баринов, Миранчук, Карпукас (Куликов, 61’), Керк (Игнатьев, 73’), Изидор, Камано (Раконьяц, 74’).

«Зенит», одержав вторую победу в сезоне и набрав семь очков, обошел ЦСКА и «Сочи» и поднялся на первую позицию в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с двумя очками остался на 12 месте.