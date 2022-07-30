Мурманск, 30 июля, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Соревнования по бегу «Заполярный рубеж» состоялись на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Мурманске. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба Северного флота.

Mil.ru На Северном флоте

Соревнования «Заполярный рубеж» предполагали бег на пять километров по пересечённой местности с искусственными и естественными препятствиями.

Гонка проводится уже в пятый раз. В соревнованиях приняло участие более 300 спортсменов, несмотря на проливной дождь.

На трассу гонки вышли 75 команд. Большинство участников выступало от частей, соединений и объединений, а также органов военного управления Северного флота.

По словам организаторов, все больше интереса к «Заполярному рубежу» у гражданской молодёжи. Так, в гонке участвовали 30 гражданских команд.