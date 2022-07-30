Бухарест, 30 июля, 2022, 20:46 — ИА Регнум. По случаю прибытия сухопутных сил США в Европу на авиабазе Михаил Когэлничану в Румынии прошли показательные учения. О мероприятии сообщило агентство Agerpres.

Nara.getarchive.net Солдаты армии Румынии

Боевое знамя второй бригадной боевой группы 101-й воздушно-десантной дивизии США представили на румынской авиабазе. В церемонии приняли участие премьер-министр Румынии Николае Чукэ, начальник штаба обороны Румынии, генерал Даниел Петреску и командующий дивизией сухопутных сил США, генерал-майор Джозеф Макги.

Военнослужащие двух стран провели показательные учения.

На авиабазе также представили военную технику Румынии и США. Среди них были вертолёты, танки, БТР, артиллерия и системы ПВО.