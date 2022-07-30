Барселона, Испания, , 20:35 — REGNUM Как сообщает испанское издание Sport, 28-летний фланговый нападающий сборной Нидерландов и «Барселоны» Мемфис Депай готов перейти в туринский «Ювентус» на правах аренды, если каталонский клуб продлит с ним контракт.

Текущее соглашение Депая с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2023 года. За «Барселону» нидерландец выступает с 1 июля 2021 года после перехода из «Лиона» на правах свободного агента. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нападающего в 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Мемфис Депай принял участие в 28 матчах чемпионата, в которых набрал 14 (12+2) очков по системе гол+пас. В рамках Лиги Европы УЕФА на счету футболиста лишь один гол в ворота «Айнтрахта».