Мадрид, , 20:32 — REGNUM Мадридский «Реал» планирует черед год бесплатно подписать 26-летнего испанского атакующего полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса, чей контракт с неаполитанским клубом истекает 30 июня 2023 года. Об этом 30 июля сообщил журналист Фабрицио Романо.

Мадридский «Реал»

За «Наполи» Фабиан Руис выступает с 5 июля 2018 года после перехода из «Бетиса» из Севильи за 30 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость испанца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Фабиан Руис принял участие в 32 матчах регулярного чемпионата, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.