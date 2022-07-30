Неаполь, Италия, 30 июля, 2022, 20:30 — ИА Регнум. 27-летний голкипер лондонского «Челси» и национальной сборной Испании Кепа Аррисабалага в ближайшее время перейдет в неаполитанский клуб «Наполи» на правах аренды. Об этом 30 июля сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Catherine Kõrtsmik Кепа Аррисабалага

По информации источника, неаполитанский клуб будет выплачивать испанцу лишь ¼, а англичане — ¾ заработной платы футболиста. При этом «Челси» рассчитывает на бонусы в размере 1,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Кепа Аррисабалага, проиграв конкуренцию за место в стартовом составе Эдуару Менди, принял участие в 13 матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых пропустил десять мячей.

За «Челси» испанец выступает с 8 августа 2018 года после перехода из «Атлетика» из Бильбао за рекордные 80 миллионов евро.