Донецк, 30 июля, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала текущих суток выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) более 300 снарядов и мин. Об этом 30 июля сообщает Народная милиция ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник (ВСУ) выпустил более 300 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ обстреляли районы 12 населённых пунктов республики. По последним данным, в результате обстрелов получил ранения один мирный житель.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ обстреляли город Донецк из РСЗО БМ-27 «Ураган».