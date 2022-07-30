Уагадугу, , 20:11 — REGNUM Митинг протеста против присутствия в Буркина-Фасо французских войск прошёл в центре столицы этой страны Уагадугу. Об этом 30 июля сообщает агентство France-Presse.

Столица Буркина-Фасо Уагадугу (сс) Sputniktilt

Отмечается, что в центре Уагадугу на митинг против присутствия французских войск собралась группа активистов численностью в несколько десятков человек.

Демонстранты держали в руках плакаты, обвиняющие Францию в имперской политике в Африке. Они потребовали денонсации соглашения, на основе которого на северо-западе страны базируется подразделение спецназа Вооружённых сил Франции.

«Франция убого цепляется за свою бывшую африканскую колониальную империю, грабя и эксплуатируя ресурсы Африки, разжигая очаги терроризма, войны и геноцида», — заявила на митинге глава коалиции активистов Моник Йели Кам.

Она объявила, что 12 августа в Буркина-Фасо состоится общенациональная демонстрация с требованием прекратить все политические и военные связи с Францией и добиться отъезда французского посла.

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