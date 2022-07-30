Вашингтон, 30 июля, 2022, 20:29 — ИА Регнум. В магазинах США может сократиться предложение и вырасти цены на говядину из-за сокращения поголовья скота. Такой прогноз прозвучал в эфире телеканала Fox News.

ИА REGNUM Коровы за обедом

Фермеры отмечают, что в 2022 году наблюдалась засуха и нехватка сена для скота. Их затраты на содержание животных росли. Так, корм в стране подорожал на 50% относительного прошлого года.

Разные климатические условия в штатах ранее позволяли перевозить скот в более подходящие. Теперь же засуха наблюдается повсеместно, это отметила глава Национальной ассоциации скотоводов США Колин Вудалл.

«Мы ожидаем, что цены продолжат идти вверх, но все должны помнить, что это не фермеры их устанавливают», — заявил Вудалл.

Рост затрат вынуждает фермеров в свою очередь сокращать поголовье, а это приводит как раз-таки к образованию дефицита мяса. По данным минсельхоза США, численность скота сократилась на 2% по сравнению с июлем 2021 года.